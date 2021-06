정몽규 HDC그룹 회장 "광주 사고, 머리숙여 사죄드린다"

정몽규 HDC그룹 회장이 10일 광주 철거 건물 붕괴사고와 관련해 공식 사과했다. HDC현대산업개발은 전날 9명이 숨지고 8명이 다친 사고 발생지인 주택재개발 정비사업의 시공사다.

정 회장은 이날 오전 광주광역시청에서 기자회견을 열고 "사고 희생자와 유족, 부상자, 시민께 진심으로 사과드린다"며 "무거운 책임을 통감하고 있다"고 말했다.

그는 "유가족 피해 회복과 조속한 사고 수습을 위해서 최선을 다하겠다"며 "재발 방지를 위해 전사적 대책을 수립해나가겠다"고 말했다.

그러면서 정 회장은 "다시 한번 이번 사고로 고통을 겪는 모든 분과 국민께 진심으로 머리 숙여 사죄드린다"며 거듭 고개를 숙였다.

