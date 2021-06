SK스토아, 란제리 특집 프로그램 ‘바디리폼쇼’ 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] SK스토아는 여름 시즌 한정 란제리 특집 프로그램인 ‘바디리폼쇼’를 선보인다고 10일 밝혔다.

바디리폼쇼는 오는 12일 오후 첫 방송되며, 속옷 수요가 높은 6월부터 8월까지 3개월간 운영된다. 프로그램명은 ‘지금을 전성기로 만들자, 리즈 시절로 폼나게 쭉’이라는 뜻으로 속옷을 바꾸면 태가 달라지고, 속옷을 바꾼 오늘부터 리즈라는 의미를 담았다.

해당 프로그램에는 아이 셋을 키우는 엄마이지만 꾸준한 자기 관리로 매일 리즈를 경신하고 있는 방송인 이윤미 씨가 게스트로 출연한다. 바디리폼쇼는 여름 시즌에만 주력하는 방송인만큼 단독 상품, 특별 구성 상품, 초특가 상품 등을 다양하게 준비했다.

바디리폼쇼는 상품을 구입한 고객에게 추첨을 통해 구찌, 프라다, 버버리, 생로랑 브랜드의 가방, 선글라스 등 1000만 원 상당의 패션 아이템을 경품으로 증정하는 이벤트도 진행한다.

