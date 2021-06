중랑구 방정환교육지원센터 대입전략 입시설명회 연이어 개최

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 8일 방정환교육지원센터에서 대학입시를 앞둔 수험생과 학부모 70명을 대상으로 ‘2022 맞춤형 대입지원 전략’ 입시설명회를 개최했다.

이날 입시설명회에서는 윤윤구 EBS 입시설명회 대표강사가 6월 모평 후 2022년 대입전략에 대한 최신정보를 전달했다.

이번 설명회를 시작으로 방정환교육지원센터에서는 학생들의 입시지원을 위한 각종 프로그램이 이어진다. 먼저 오는 21일에는 前)서울대 입학사정관 진동섭 이사를 초빙해 ‘학생부종합전형 바로알기’ 설명회를 개최한다.

7월에는 대학별 입시설명회와 2023~2024 진학설명회, 자기소개서 및 면접 설명회, 9~10월에는 고교학점제 및 고등학교 지원전략 설명회 등이 열린다.

더불어 1:1 맞춤형 진학컨설팅, 자기소개서 첨삭, 모의면접 등도 제공한다. 각 프로그램의 일정 및 신청 방법은 방정환교육지원센터 홈페이지에서 추후 공지한다.

류경기 중랑구청장은 “나날이 변화하는 입시제도에 대한 불안을 해소할 수 있도록 다양한 맞춤형 입시정보를 제공하겠다”며 “자치구 최대 규모 교육지원센터 운영으로 학생과 학부모가 집 가까운 곳에서 교육 고민을 해결할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

