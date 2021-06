만도, 자율주행 사업 물적 분할…"2025년 매출 9조원 달성"

[아시아경제 이창환 기자] 한라그룹 계열사인 만도가 자율주행 사업을 물적 분할한다. 양대 축인 EV 솔루션(섀시 전동화·EV 신사업)과 자율주행 사업을 전문화해 2025년까지 매출 9조원을 달성할 계획이다.

만도는 자율주행 사업의 물적 분할안을 이사회에서 결의했다고 9일 밝혔다. 분할안은 다음 달 주주총회에 상정될 예정이며 분할 기일은 9월 1일이다.

만도는 신설법인의 모회사(100%)가 된다.

신설 예정 법인인 '만도 모빌리티 솔루션(MMS)'(가칭)은 자율주행 자동차 부품, 자율주행 로봇, 모빌리티 서비스 등을 중심으로 하는 자율주행 전문기업으로 도약한다.

만도 헬라 일렉트로닉스(MHE)는 자율주행 사업 시너지를 고려해 MMS의 자회사(100%)로 편입된다.

MMS와 MHE의 매출과 손익은 ㈜만도에 100% 반영되며, 2025년 매출 2조원 달성이 목표다.

존속 법인 만도는 글로벌 전기차 선도 기업과의 비즈니스 경험, 소프트웨어 솔루션 고도화를 기반으로 EV 솔루션 전문기업으로 발전하게 된다. 2025년 만도 목표 매출액은 7조4000억원이다.

MMS를 포함한 2025년 만도 연결 매출 총액(계열사 중복 매출 제외)은 올해 사업계획(6조1000억원) 대비 약 3조원 성장한 9조원을 달성한다는 목표다.

조성현 만도 총괄사장은 "핵심 사업 전문화는 급변하는 시장의 허들을 넘어서기 위해서 필요한 요소"라며 "만도와 MMS, 양사 모두 전문 기업으로서의 가치를 인정받아 주주 가치가 극대화될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

