GH, 청렴문화 확산위한 '윤리헌장 선포식' 가져

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 청렴문화 확산을 위한 윤리헌장 선포식을 가졌다.

GH는 9일 수원 권선구 공사 사옥에서 이헌욱 사장을 비롯한 임원 및 부서장 등 30여명이 참석한 가운데 'GH 윤리헌장 선포식'을 개최했다고 밝혔다.

이날 선포식은 최근 공기업의 반부패 윤리경영의 중요성이 부각되는 시기에, 불법투기를 근절하고 부패방지에 대한 의지를 대ㆍ내외에 천명해 청렴문화를 확산하기 위해 마련됐다.

윤리헌장 주요 내용은 ▲부동산 투기근절 및 깨끗한 공직풍토 조성 ▲도민의 주거안정을 위한 고객 제일주의 ▲이해 관계자와의 상호 협력을 통한 공동번영 추구 ▲임직원 차별대우 금지와 공정한 평가 ▲적극적인 공익활동 참여와 가치창조 ▲생명 존중과 환경보호 등이다.

GH는 이날 선포식에 이어 고위직을 대상으로 한 부패예방 및 청렴교육을 진행했다.

이헌욱 GH 사장은 "이번 윤리헌장 선포 및 고위직 청렴교육을 통해 공사의 청렴과 반부패 의지를 다지는 중요한 초석이 마련됐다"며 "선도적인 청렴문화 정착에 앞장서 도민으로부터 사랑과 신뢰를 받는 기업이 되자"고 당부했다.

