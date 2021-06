유명희 본부장 "美, 공급망 안정화 방안으로 동맹·파트너 공조 제시…긴밀 소통 할 것"

통상추진위원회서 공급망·백신 지재권 등 통상현안 논의

[아시아경제 주상돈 기자] 유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장은 "(미국 정부가) 공급망 안정화를 위한 주요 방안으로동맹?파트너국과의 공조를 제시하고 있다. 4대 품목별로 보다 구체적인 대응 방향을 논의할 예정"이라고 9일 밝혔다.

이날 유 본부장은 정부세종청사에서 제19차 통상추진위원회를 주재하며 '미국 공급망 100일 검토보고서'와 '세계무역기구(WTO) 지식재산권 유예 관련 논의' 등을 논의했다.

유 본부장은 "미국은 바이든 대통령 행정명령에 따른 반도체와 배터리, 의약품, 핵심광물 4개 품목에 대한공급망 검토결과 및 정책권고를 발표했다"며 "정책권고에는4개 품목과 관련해 미국 내 생산역량 확충, 연구개발(R&D) 등 투자 확대 등 정책적 지원이 포함돼 있다"고 설명했다.

이어 그는 "미국의 검토보고서가 발표된 만큼 4대 품목별로 보다 구체적인 대응 방향을 논의할 예정"이라며 "앞으로 여타 주요국과의 협력도 강화해 핵심 품목의 공급망 안정화와 우리 기업의 글로벌 공급망 참여 기회 확대를 위해 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

최근 미국이 코로나19 백신에 대한 WTO 지재권 협정 의무의 일시 유예를 지지하면서 다자적 논의가 활성화하고 있는데 대해서는 "정부는 국내 업계와 관계부처와의 긴밀한 조율을 통해 우리 입장을 정립하고 유사 입장국과 공조하면서 WTO 등 국제사회 논의에 건설적으로 참여할 계획"이라고 말했다.

