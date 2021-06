KB證 "12개월간 해외주식 온라인 수수료 0.07%로 인하"

미국, 중국, 홍콩, 일본 시장 대상…8월31일까지 신청

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 해외주식 온라인 수수료를 0.07%로 인하한다.

KB증권은 오는 8월31일까지 이 같은 '해외주식 온라인수수료 0.07% 이벤트'를 실시한다고 9일 밝혔다.

KB증권에서 해외 주식을 최초로 거래하는 프라임센터(비대면, 은행연계) 계좌 보유 고객이 대상이다. 행사에 신청한 고객에게는 미국, 중국, 홍콩, 일본시장 거래 시 온라인 수수료 0.07% 혜택을 신청일로부터 12개월 간 제공한다.

행사 신청은 KB증권 홈페이지 또는 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘마블’, 홈트레이딩시스템(HTS) ‘헤이블'에서 가능하다. 자세한 사항은 KB증권 홈페이지를 참조하거나 고객센터로 문의하면 된다.

한편 KB증권은 미국주식 장전 거래 시간을 오후 5시(서머타임 해제 시 오후 6시)부터 제공 중이며 모든 고객에게 미국 주식 무료 실시간 시세 서비스 '실시간 Lite'도 제공 중이다. 또한 '글로벌원마켓' 서비스를 통해 세계 6대 시장(미국·중국A(후강통, 선강통)·홍콩·일본·베트남·한국)을 환전 수수료 없이 원화로 거래 할 수 있다.

하우성 KB증권 마블랜드트라이브장은 "앞으로도 고객들에게 유용한 해외투자 콘텐츠를 제공하고 거래 편의성을 제고하는 등 고객 만족을 높이기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

