▶백순용(전 성균관대 교수)씨 별세, 백승진(의왕예술인협회장) 승철(자영업)씨 부친상, 정기동(대신증권 상무) 정윤철(수원스쿼시 스포츠센터 대표) 장인상= 삼성서울병원장례식장14호실, 발인10일오전9시, (02) 3410-3151

