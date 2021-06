진도군, 영농철 맞아 농촌 일손 돕기 ‘구슬땀’

농협, 교육지원청 등 관계기관도 함께 참여

[진도=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 진도군이 본격적인 영농철을 맞아 부족한 일손을 구하지 못해 어려움을 겪고 있는 농가를 대상으로 농촌 일손 돕기를 대대적으로 추진한다.

8일 군에 따르면 농촌 인구 감소와 노령화, 코로나19 장기화에 따른 농번기 일손 부족을 겪는 농가를 돕기 위해 진도교육지원청, 농협중앙회 진도군지부, 국립농산물품질관리원 전남지원 진도사무소, 진도농협 등의 관계기관도 함께 참여한다.

최근 진도군 공무원 40여 명은 일손이 부족한 고군면 고성리 지초밭 잡초 제거 작업에 참여했으며, 관계기관에서도 유자 묘목 관리, 마늘 수확 등 농촌 일손 돕기에 적극적으로 동참했다.

특히 군부대 장병과 한국농어촌공사 진도지사 등이 참여해 고추 묘목 관리, 옥수수 수확 등 일손 돕기를 실시할 예정이다.

농업인 K 씨는 “일손이 부족해 힘들었는데 공무원과 관계기관 직원들이 더운 날씨에 큰 도움을 주어서 감사하다”고 말했다.

진도군 농업지원과 관계자는 “농촌 일손 돕기를 통해 일손이 부족한 농가에 조금이라도 도움이 됐으면 하는 바람이다”며 “앞으로도 도움이 필요한 농가가 있으면 적극적으로 영농지원이 이뤄질 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

한편 진도군은 농촌 일손 돕기와 함께 시니어 일자리 허브센터 지원사업, 한시적 계절근로자 도입, 농촌 일손 돕기 알선창구를 설치·운영 등을 통해 농번기 일손 부족 해소를 위해서 적극적으로 나서고 있다.

호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr