'부하직원 추행' 오거돈 전 부산시장 결심, 21일로 연기

[아시아경제 김형민 기자] 부하직원을 강제추행한 혐의를 받는 오거돈 전 부산시장의 결심 공판이 연기됐다.

부산지법 형사6부(부장판사 류승우)는 8일 오전 10시부터 301호 법정에서 오 전 시장에 대한 공판을 열었다. 당초 재판부는 이날 심리를 마무리하고 검찰로부터 구형을 받을 예정이었다.

하지만 오 전 시장 측이 재판 전 양형조사를 신청하고 재판부는 이를 일부 받아들여 재판을 한 차례 더 열기로 했다. 양형조사는 판결 선고를 위한 양형을 합리적으로 진행할 수 있도록 양형 요소가 될 자료들을 수집·조사·평가하는 제도다.

재판부는 오 전 시장이 신청한 양형조사를 한 뒤 오는 21일 다시 결심공판을 열 예정이다.

오 전 시장은 이날 재판에 출석하며 취재진에 "피해자에데 죄송하다"고 말했다. 공판은 비공개로 50여분 간 진행됐다.

오 전 시장은 2018년 11월과 12월 직원 A씨를 성추행하고 추가로 추행하려다 미수에 그친 혐이를 받는다. 또한 오 전 시장은 사퇴하기 직전인 지난해 4월 집무실에서 다른 직원 B씨를 추행하고 상해를 입힌 혐의도 있다.

