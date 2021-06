[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시는 여름철 강풍·장마로 인한 건축공사장 안전사고 예방을 위해 유관기관과 합동으로 관내 공사장 55곳의 안전점검을 실시한다고 8일 밝혔다.

점검에는 소방본부, 행정중심복합도시건설청, 대전지방고용노동청, 안전보건공단, 한국토지주택공사 등이 참여한다.

주요 점검항목은 ▲우기분야 수방대책 등 안전관리 이행 여부 ▲배수시설, 법면 등 인접 구조물 보호 조치 여부 ▲시공·품질·안전 관리 및 안전교육 사항 등 관리실태 ▲코로나19 방역관리 지도 등이다.

시는 합동점검에서 확인된 문제점에 대해선 현지에서 즉각 시정하거나 벌점 부과 등 행정 조치할 예정이다.

박병배 시 건축과장은 “올 여름도 무덥고 집중호우가 잦을 것으로 전망된다”며 “선제적 지도점검으로 현장별 수방 대책과 안전관리를 철저히 이행할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

