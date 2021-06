나경원·주호영 '충청 대망론' 실현…이준석 '공정 교육'·조경태 '창업 정신'강조

홍문표 "안 되니 패거리 싸움, 도긴개긴"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 당 대표 후보들은 4일 대전 KT인재개발원에서 열린 마지막 합동 연설회에서 지지를 호소했다.

일부 후보들은 자신들이 '충청 대망론'을 실현 시킬 적임자라고 강조했다. 이날 나경원 후보는 "송영길 대표가 벌써 윤석열 파일 운운하며 흔든다"며 "저 나경원, 네거티브 길목 꽉 지키고 있다가 확 한 칼에 치겠다"고 포부를 밝혔다. 나 후보는 "당도 모르고 정치도 처음인 (대선 후보) 분들도 있다"면서 "그 분들이 후보되면 노련한 셰르파가 필요하다"고 말했다. 이어 "초보 셰르파는 원정대 전체를 큰 위험에 빠뜨릴 수 있다"면서 "노련한 셰르파 나경원이 정권 교체라는 정상까지 원정대를 이끌겠다"고 했다.

주호영 후보도 "민주당이 윤석열 전 검찰총장을 향해서 선거공작 네거티브를 하겠다고 공공연히 이야기 한다"면서 "당이 책임지고 선거공작 밝히고 또 다시 공작 않도록 막아내겠다"고 강조했다. 주 후보는 또 "김종필 총재께서 다 못 이루신 '충정 대망론'이 '충정 현실론'으로 꽃필 수 있는 절호의 기회"라며 "김동연 전 부총리, 윤석열 전 총장이 그 주인공"이라고 말했다.

홍문표 후보는 나 후보와 주 후보를 모두 비난했다. 홍 후보는 "일대일로 치고 받아도 안 되니 패거리 싸움"이라면서 "솔직히 주호영이나 나경원이나 도긴이 개긴"이라고 지적했다.

한편, 대전이 교육의 도시인만큼 교육 비전을 제시한 후보들도 있었다.

이준석 후보 "교육봉사단체를 만들어서 이끌면서 교육의 불평등이 가져오는 기회의 불공정에 대해 뼈저리게 느꼈다"면서 "학생들이 물고 태어난 수저의 색깔 때문에 꿈을 지워 나가야 하는 사회는 공정하지 못한 사회"라고 지적했다. 이 후보는 "경쟁의 출발선에 서기 전까지 아이들이 부족함을 느끼는 일이 없도록 공교육을 강화하는 것이 우리의 책무"라며 "국민의힘은 앞으로 경쟁을 통한 공정성 확보에 더불어 최대한 많은 사람이 참여할 수 있도록 약자와의 동행을 설계해야 한다"고 강조했다.

조경태 후보도 대전이 과학기술, 창업에 관련이 깊다는 점을 고려해 "정치인들이 일자리 만들어줄게, 만들어줄게 하고 청년 속이고 있다"면서 "청년 일자리는 스스로 만들어야 한다. 지금의 청년들이 창업국가, 창업정신 통해서 대한민국을 세계 1류 국가로 만들어낼 수 있다고 확신한다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr