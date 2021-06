GS칼텍스, 12년째 ‘희망에너지교실’ 운영

GS칼텍스 여수공장 견학, 안전교육 등 다채로운 활동 준비

[아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] GS칼텍스가 12년째 여수지역아동센터와 함께 희망에너지교실을 운영하고 있다.

GS칼텍스는 지난 2일 전남 여수시 GS칼텍스 예울마루 세미나실에서 "2021년 GS칼텍스 희망에너지교실 발대식"을 개최했다.

올해로 12년째를 맞이하는 희망에너지교실은 초등학교 4학년~중학교 3학년 학생들을 대상으로 역사체험 탐구 프로그램을 준비했으며, 코로나19에 대응하여 소규모 단위 영상교육 프로그램과 역사체험 키트 만들기로 구성했다.

영상교육은 여수의 성터, 여수의 호국문화, 여수의 선사유적 등 3개 테마로 구성했다.

역사체험 키트는 영상 내용을 바탕으로 흥국사 대웅전 미니어처 / 이순신 장군 디폼블럭 / 달암산성 스트링키트 등 3가지 형태로 제작했다.

희망에너지 프로그램에 참여한 아동들은 영상교육 및 역사체험 키트 만들기 소감을 그림 타일로 표현해 11월 중 여수시 충무동 벽화골목에 설치할 예정이다.

올해 희망에너지교실 프로그램에는 역사체험 활동 이외에도 GS칼텍스 여수공장 견학, 여수소방서와 함께하는 안전교육 등 다채로운 활동도 준비했다.

GS칼텍스 오문현 상무는 "12년째를 맞이하는 희망에너지교실을 여수지역 아동들을 위한 대표적인 프로그램으로 지속 발전시켜 나갈 예정"이라면서 "GS칼텍스는 여수지역 아동들이 올바른 역사의식을 바탕으로 바르고 건강하게 성장할 수 있도록 지속 지원하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr