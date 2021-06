'최경환 투자 허위제보' 이철 전 VIK 대표, 첫 재판서 혐의 부인

"최경환, 차명으로 신라젠 투자"

"보도 목적 인터뷰한 것 아니다"

[아시아경제 유병돈 기자] 최경환 전 경제부총리와 주변 인물이 신라젠에 투자했다는 허위 의혹을 방송사에 제보한 혐의로 기소된 이철 전 밸류인베스트코리아(VIK) 대표가 재판에서 혐의를 부인했다.

서울남부지법 형사6단독 김진철 부장판사 심리로 4일 열린 공판 기일에서 이 전 대표 측은 "MBC 인터뷰에 응하기는 했으나 보도를 전제로 했던 것은 아니다"라며 "공소 사실을 부인한다"고 밝혔다.

이날 변호인은 재판 후 기자들과 만나 "최 전 부총리와 주변 그룹은 당시 차명으로 신라젠에 투자한 것으로 알고 있다"며 "투자계약서와 향후 증인 신문 과정에서 이러한 부분이 드러날 것"이라고 말했다.

이어 "최 전 총리의 투자가 사실이라면, 이는 공익 목적으로 언론에 충분히 밝힐 수 있는 것"이라며 명예훼손 혐의가 성립하지 않는다고 주장했다.

앞서 MBC는 지난해 4월 '2014년 기획재정부 장관이던 최경환 전 부총리가 신라젠 전환사채에 5억원, 그의 주변 인물이 60억원을 투자했다'는 이 전 대표의 주장을 보도했다.

최 전 부총리는 "가짜 뉴스로 명예가 훼손됐다"며 이 전 대표와 MBC 관계자 등을 고소했다. 검찰은 이 전 대표를 출판물에 의한 명예훼손 혐의로 기소하고, 나머지 피고소인들은 '혐의없음'으로 불기소했다.

앞서 이 전 대표는 2011년부터 4년간 금융당국의 인가 없이 크라우드펀딩 방식으로 약 3만명에게서 7000억원을 끌어모은 혐의로 2019년 대법원에서 징역 12년형을 확정받았다.

또 재판을 받던 중 다시 거액의 불법 투자를 유치한 혐의로 추가 기소돼 유죄 판결을 받으면서 그의 형량은 14년 6개월까지 늘었다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr