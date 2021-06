"내 이름 딴 청바지?" … 정용진 부회장 "사업 아이디어 얻었다"

[아시아경제 조인경 기자] 정용진 신세계그룹 부회장이 자신의 패션 아이템에서 모티브를 얻은 이른바 '정용Jean'이 나온다는 언론 보도에 대해 "금시초문"이라고 부인했다. 회사의 공식 창구가 아닌 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 언급하며, 또 한번 대중과 격식 없이 소통하는 면모를 뽐냈다.

정 부회장은 3일 오후 자신의 인스타그램에 기사 하나를 공유하며 "금시초문 Sorry. 아이디어는 나쁘지 않은 듯"이라고 적었다. "기사 보고 사업 아이디어를 얻음, thank you"라는 말도 덧붙였다.

이날 한 언론매체는 패션업계 관계자의 말을 인용, "중견 의류업체가 정 부회장이 즐겨 입어 화제가 된 청바지 패션과 점퍼·재킷·후드티 등 캐주얼 아이템을 위주로 한 소위 '정용진 컬렉션' 출시를 제안받아 준비하고 있다"고 전했다. 기사엔 신세계와 의류업체 양사가 디자인 협의를 진행중이며 올 가을께 론칭한다는 내용도 담겼으나, 정 부회장의 설명으로 두 사실은 아닌 것으로 확인됐다.

재계 '패셔니스타'로 통하는 정 부회장은 평소에도 SNS 상에서 청바지와 티셔츠, 스니커즈 차림의 일상복을 공유하며 주목을 받아왔다.

지난해 인스타그램에 올린 한 사진에 네티즌이 "청바지 브랜드를 알 수 있을까요? 너무 예뻐요"라고 묻자 댓글로 "Paige Jeans 입니다"라는 답글과 함께 홈페이지 주소까지 알려주면서 '정용jean'라는 신조어가 생겨났다. 당시 정 부회장이 입은 청바지의 가격이 20만~30만원대라는 사실과 함께 미국의 프리미엄 데님 브랜드 페이지진스에 관심이 쏠리기도 했다.

정 부회장은 최근에도 '나이키 언더커버 오버브레이크'를 어떻게 구매했느냐는 네티즌 질문에 '리셀'이라고 답했다.

이날도 자신이 언급된 보도 내용에 대해 부인하면서도 "사업 아이디어를 얻었다"고 언급하자, 네티즌들은 "진짜 정용jean을 출시해 달라", "모델로도 활동하시라"며 환영했다. 게시물에 덧붙인 정 부회장의 캐리커쳐로 만든 이모티콘도 눈길을 끌었다.

정 부회장은 최근 자신의 대중적 인지도와 인기를 앞세워 그룹과 계열사 마케팅·홍보에 적극 나서고 있다. 정 부회장의 외모를 본 따 만든 고릴라 캐릭터 '제이릴라'를 활용해 신세계푸드의 식음료(F&B) 및 굿즈 사업을 지원하고, 이마트의 신선식품을 홍보하는 유튜브 영상에는 본인이 직접 출연해 브이로그를 찍기도 했다. 프로야구 SSG랜더스의 유니폼과 기념품들도 정 부회장이 직접 착용하거나 가장 먼저 SNS에 소개하며 야구팬들의 이목을 집중시켰다.

