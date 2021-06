트럼프 계정 막은 페이스북, 정치인 예외규정 없앤다

[아시아경제 조유진 기자] 페이스북이 정치인들이 올리는 콘텐츠와 광고에 대한 규제 완화 정책을 폐지할 계획이라고 더버지 등 주요 외신들이 3일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 페이스북은 정치인이 올리는 게시물에 대해 팩트체크를 면제해주는 예외규정을 폐지하기로 했으며, 오는 4일 이 같은 계획을 발표할 예정이다.

그동안 페이스북은 정치인이 올리는 콘텐츠와 광고는 팩트체크를 면제하고, 이들 게시물이 자사 규정을 어기더라도 뉴스에 가치가 있고 공익에 부합한다고 판단되면 제재하지 않았다.

이번 움직임은 올 초 미국 의회 난입 사태 직후 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 계정이 정지당한 데 대해 최근 페이스북의 독립적인 감독위원회가 '무기한 정지는 적절치 않다'는 취지로 판단한 가운데 나왔다.

페이스북 감독위는 일반 사용자에게 적용하는 규칙에 부합한 대응을 마련하라고 요청했다.

통상 페이스북의 처벌 정책은 특정 콘텐츠 삭제, 계정의 기한 내 정지, 계정 영구정지 세 가지에 국한되며 트럼프 전 대통령에게 적용한 무기한 정지는 이에 포함되지 않는다는 것이다.

감독위는 또 심각한 피해를 막기 위해 신속히 조처해야 할 경우 뉴스 가치를 우선으로 고려하지 말 것을 권고했다.

아울러 특정 게시물의 뉴스 가치의 유무를 판단하는 과정 등을 사용자에게 더 투명하게 공개하라고 주문했다.

페이스북은 정치인에게 적용했던 예외 규정을 없앨 계획이라는 더버지 보도와 관련해 별도 입장을 밝히지 않았다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr