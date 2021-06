풀무원 ‘두부면’, 출시 1년 만에 500만개 판매 돌파

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원식품은 두부로 밀가루 면을 대체한 신개념 제품 ‘건강을 제면한 두부면’의 누적 판매량이 출시 1년 만에 500만개를 돌파했다고 4일 밝혔다.

풀무원 ‘건강을 제면한 두부면’은 탄수화물 함량이 높은 밀가루 면을 단백질이 풍부한 두부로 대체할 수 있도록 출시한 제품이다. 건강상의 이유 등으로 탄수화물 섭취를 줄이려는 소비자들에게 출시 직후부터 계속해서 인기를 끌기 시작했다.

두부면은 출시 직후부터 소비자들 사이에서 입소문을 타기 시작했다. 간단한 면요리를 완성할 수 있다는 점에서 고품질의 가정간편식(HMR)으로도 인기를 끌었다.

이에 풀무원은 올해 판매 목표량을 2배 이상으로 크게 상향 조정했으며 지난달부터 생산 라인을 증설 운영하기 위해 충북 음성 두부공장에도 두부면 설비를 들이고 자체 생산을 시작했다. 풀무원은 라인 증설로 생산량이 늘어난 만큼 두부면 시장을 더욱 크게 키워나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다. 올해는 작년 대비 2배 이상의 판매량 달성을 목표로 하고 있다.

풀무원은 식물성 소스를 함께 구성한 ‘두부면KIT’ 2종(매콤라구파스타, 직화짜장)도 지난 4월 새롭게 내놓으며 식물성 지향 식품 시장 확대를 주도하고 있다.

김정하 풀무원식품 PPM 사업부 CM은 “두부면은 건강을 생각해 탄수화물 섭취를 줄이려는 소비자뿐만 아니라 가볍게 맛있는 한 끼를 즐기고 싶은 소비자 모두에게 인기를 끌며 1년 만에 500만 개가 팔렸다”며 “최근 생산 라인을 확충하고 두부면KIT를 출시한 만큼 계속해서 건강하고 맛있는 두부면을 확산해나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편, 풀무원은 지난 3월 식물성 지향 식품 선도기업을 선언한 이래 장기 로드맵에 따라 두부면에 식물성 특제 소스를 얹은 간편식 ‘두부면KIT’를 시작으로 일본에서 히트한 식물성 단백질 ‘고단백 두부바’, 결두부로 고기 식감을 구현한 ‘두부텐더’, 고단백 두부로 고기 식감을 구현한 ‘두부크럼블’, 식물성 단백질 한입 ‘고단백 큐브두부’ 등 혁신 제품 5종을 시장에 선보인 바 있다.

‘식물성 발효유’ 제품으로는 풀무원다논이 우유대신 코코넛으로 만든 비건 요거트 ‘식물성 액티비아’를 출시했다.

