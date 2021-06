[아시아경제 김혜민 기자] 서울 노원구 공릉동과 중계동을 잇는 송전선로가 설치된다.

서울시는 2일 제7차 도시계획위원회를 열고 신내~중계(공릉동~중계동) 간 도시계획시설 전기공급설비 결정안을 원안가결했다고 3일 밝혔다.

이번 결정은 제8차 전력수급기본계획에 따라 장기송변전 설비를 확충하기 위해 진행하는 사항으로, 지중으로 설치할 예정이다. 서울시는 "송전선로가 확충되면 노원구 중계지역의 안정적 전기공급에 기여할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

