이베이코리아, 밀알복지재단에 장애부모가 선정한 도서 전달

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아는 밀알복지재단에 1000만원 상당의 장애 관련 도서를 전달했다고 3일 밝혔다.

이베이코리아는 지난달 20일까지 장애차별철폐의 날을 맞아 밀알복지재단과 장애도서전을 전개했다. 장애부모 겸 전문가 4인이 추천하는 장애와 병 이해를 돕는 책을 소개하고, 캠페인 기간 G마켓과 옥션 판매량만큼 기부를 했다. 도서는 이베이코리아 회원참여형 사회공헌기금인 후원쇼핑, 나눔쇼핑에서 출연해 마련했다.

행사에서는 자폐, 뇌전증, 조현병, 정신질환 등 장애·질환 관련 도서 13권, 에세이 11권, 장애 관련 동화·그림책 8권 등 총 32권이 소개됐다. 특히 이번 도서전에서는 특수교사·장애아부모가 함께 쓴 신간 ‘선물’을 비롯해 발달장애아의 교육, 학교생활, 소통, 가족지원 등 다양한 발달장애정보를 나누는 책을 다수 선보였다.

기부 도서는 국내 장애인복지관 5곳과 밀알복지재단이 운영하는 필리핀 세부의 파그라움 장애인복지센터 내 도서관에 전달된다. 파그라움센터에서는 장애인 복지증진 및 빈곤아동 영양개선, 지역아동 교육지원을 하고 있으며 이번 기부금으로는 현지에서 영어도서를 조달해 전달한다.

밀알복지재단 관계자는 "발달장애인들이 삶의 단계마다 정보가 많이 필요한데 이를 위한 양질의 도서를 소개하고 나눔에 동참해준 이베이코리아에게 감사하다"며 "기부 도서가 복지관 등 장애인들이 많이 방문하는 곳에서 평생 돌봄 고통에 시달리는 가족들에게 좋은 길라잡이가 될 것”이라고 밝혔다.

이베이코리아 관계자는 “자녀에게 장애, 정신질환, 희귀질환 등이 발견되면 가족에게는 믿을 수 있는 정보가 가장 절실해진다”며 “같은 처지의 장애인 부모이자 전문가들이 선별한 책들이 복지관 등에서 많은 장애부모들에게 도움이 되길 바란다”고 말했다.

