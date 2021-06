"두 꼬마 아가씨들 아이스크림 받는지…" 바이든의 소탈한 '아이스크림 정치'

아이스크림 즐기고 소재로 삼아 소탈한 행보 이어가

[아시아경제 임주형 기자] 조 바이든 미국 대통령의 '아이스크림 사랑'이 주목 받고 있다. 앞서 오하이오주 한 아이스크림 가게를 방문하는가 하면, 경호원들을 뒤로 하고 시민들과 함께 아이스크림을 즐기기도 했다. 이번엔 자신의 연설을 들으러 온 어린이들과 짧은 대화 후 아이스크림을 소재로 한 발언을 해 소탈한 행보를 이어 나갔다.

미국 정치전문매체 '더힐'에 따르면 바이든 대통령은 1일(현지시간) 오클라호마주 털사 그린우드문화센터에서 열린 '털사 인종 대학살' 100주기 행사에 참석했다.

바이든 대통령은 이날 연설 도중, 청중 가운데 어린 아이들이 있는 것을 발견하고 연단에서 내려왔다. 그는 두 명의 어린 소녀를 향해 허리를 숙이고 눈높이를 마춘 뒤 "하나 확인할 것이 있다"며 10여초 간 대화를 나눴다. 대통령이 어린 아이들과 터울 없이 대화를 나누는 모습에 청중들은 스마트폰을 꺼내 촬영을 하기도 했다.

대화를 마치고 연단을 돌아온 바이든 대통령은 "행사가 끝나면 두 소녀가 아이스크림을 받는지 확인해야 했다"며 "5살짜리가 대통령 연설 행사에 왔는데 얼마나 신날지 상상해 봐라"라고 반어법으로 농담을 던져 청중의 웃음을 자아내기도 했다. 엄중한 행사에 참석해 자칫 지루해 할 수 있는 어린 아이들을 위해 분위기를 풀어준 셈이다.

바이든 대통령의 이같은' 아이스크림 사랑'은 이번이 처음이 아니다.

앞서 그는 지난달 27일 오하이오주 클리블랜드 한 가게에 들러 아이스크림을 먹기도 했다. 당시 바이든 대통령은 경호원들을 뒤로 물리고 시민들과 함께 대화를 나누는가 하면, 수행 직원과 취재진을 위해 50개의 아이스크림을 구매해 직접 나눠주기도 한 것으로 전해졌다.

바이든 대통령의 아이스크림 사랑은 백악관 내에서 유명한 것으로 전해졌다. 미국 매체 '워싱턴포스트'(WP)가 최근 측근 7명과 인터뷰한 내용에 따르면, 바이든 대통령은 아이스크림과 함께 사탕 초콜릿칩 쿠키 오렌지 게토레이 등 군것질을 즐기는 것으로 알려졌다. 측근들은 바이든 대통령의 음식 취향을 두고 "5살짜리 입맛이다"라며 평했다고 WP는 전했다.

바이든 대통령은 버락 오바마 행정부 당시 부통령으로 재직하던 시절에도 아이스크림을 사 먹으며 시민들과 교류했다.

지난해 8월 미국 민주당 대선 후보를 뽑는 전당대회에서는 그의 손녀들이 "할아버지는 늘 아이스크림을 드신다. 할머니가 못 보게 냉장고를 열고 (문 뒤에) 숨어서 몰래 먹는다"며 폭로해 청중들의 웃음을 자아냈다.

