합천군 마늘·양파 수확 철 … 농촌인력은행 본격 운영

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 위탁 운영하고 있는 비영리법인인 합천군 농촌인력은행 사회적협동조합에서는 마늘 양파 수확 철을 맞아 1일부터 본격적인 운영을 시작했다.

2016년부터 운영해 온 합천군 농촌인력은행은 조합원으로 가입된 농가에 진주, 산청, 하동, 울산, 부산, 대구 대한노인회 취업 지원센터와 연계해 농작업 인력을 알선하여 농작업 현장까지 직접 수송해 주고, 농작업시 발생할 수 있는 사고에 대비한 상해보험에 가입하는 등 다양한 편의를 제공하고 하고 있다.

합천군 농촌인력은행 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 외국 인력 유입이 어려운 상황에서 농가 인력난 해소와 인건비 부담을 줄이기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

합천군농업기술센터에서는 “농번기 일손 부족과 농촌인력의 고령화에 대응해 농촌인력 중개센터를 기존 합천군 농촌인력은행 1개소에서 합천동부농협과 합천호농협에 2개소를 추가로 운영해 부족한 농촌인력 문제에 적극적으로 대처하고 있으니 많은 이용 바란다”고 밝혔다

