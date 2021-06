신라대와 KT가 손잡았다 … AI·클라우드 분야 산학협력 추진키로

인재양성·기술교류 지원으로 디지털 혁신 추구

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신라대학교(총장 김충석)와 KT(대표이사 구현모)가 AI·클라우드 분야 산학협력과 대학 디지털 혁신 추진을 위해 손을 잡았다.

신라대와 KT는 2일 오후 2시 신라대 60주년기념관 총장접견실에서 김충석 총장과 이진우 KT 부산·경남광역본부장 등 양측 주요 인사들이 참석한 가운데 업무협약을 체결했다.

협약을 통해 두 기관은 AI·클라우드 분야 인재양성과 기술교류를 한다. AI?클라우드 솔루션과 인프라 도입을 위한 상호 협력과 대학 내 디지털 혁신 사업 추진 등에 합의했다.

신라대 김병기 기획부총장은 “다양한 디지털 플랫폼과 데이터센터를 보유하고 있는 KT와 산학 협력해 대학 내 AI 및 클라우드 연구에서 의미있는 혁신 기술이 나오길 기대한다”고 말했다.

김 부총장은 “인공지능학과 운영 등 4차 산업 혁명을 선도하는 대학에 걸맞게 디지털 혁신을 가속화하기 위한 협업을 추진하겠다”고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr