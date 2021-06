[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 통영시는 한산면 매물도 당금마을 해안변에서 관계기관 합동으로 해양쓰레기 정화 활동을 펼쳤다고 2일 밝혔다.

이날 청소에는 통영시청, 한산면사무소, 한려해상국립공원 동부사무소 등에서 약 50여명이 참여해 매물도를 찾는 관광객의 눈살을 찌푸리게 했던 폐스티로폼, 생활 쓰레기, 폐목재 등을 수거했다.

특히 이날 수거한 해양쓰레기 4.5t은 지난해 건조한 통영아라호와 폰툰보트를 동원해 육지에서 처리했다.

통영시 관계자는 “최근 해양쓰레기에 대한 국민적 공감대와 관심도가 증가하는 추세로, 관광객이 많이 찾는 행락철을 맞아 해안변에 장기간 방치된 해양쓰레기 수거를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

