이투스, 6월 모의평가 입시전문가 1:1 컨설팅 제공

300명 추첨해 1:1 입시상담권 제공

[아시아경제 한진주 기자] 이투스가 6월 평가원 모의평가 풀서비스 사전 예약자 중 모평 당일 빠른 채점을 완료한 고3 학생과 재수생 등 회원 300명을 대상으로 1:1 입시전문가 컨설팅을 제공한다.

2일 이투스는 3일 모의평가 시험 직후 오후 5시부터 이투스 사이트 내 입시채널 페이지에서 영역별 시험답안 입력·빠른 채점 서비스를 이용할 수 있다고 밝혔다. 사전 채점 예약을 신청하고, 당일 가장 빠르게 채점을 완료한 회원 중 300명을 추첨해 입시 전문 컨설턴트의 1:1 입시상담권 혜택을 제공한다.

이투스교육 산하 계열인 강남하이퍼학원, 청솔학원, 이투스앤써학원, 이투스네오 등13개 지점에서 입시 컨설팅을 맡고 있는 전략담임과 입시 전문 컨설턴트들이 입시 데이터를 바탕으로 개인별 맞춤 전략을 제시할 예정이다. 모의평가 채점 기반 성적 분석, 확정 등급컷, 오답노트, 지원 가능 대학, 해설 강의도 제공한다.

이투스는 모의평가 당일 오후 8시부터 김병진 이투스 교육평가연구소장의 브리핑을 시작으로 정승제, 이지영 등 이투스 스타강사 라인업이 총출동하는 ‘합방 라이브’를 유튜브, 그로우 등에서 진행한다.

노재규 이투스교육 온라인사업본부장은 "문이과 통합형으로 처음 실시되는 올해 수능은 국어, 수학 영역에서 선택과목에 따른 표준점수의 산출방식이 달라지면서 혼란을 겪는 수험생들이 많다"며 "6월 모평 성적을 기반으로 다양한 입시 전략 경험을 갖고 있는 전문 컨설턴트의 도움을 받아 체계적인 입시 로드맵을 설계하기 바란다"고 말했다.

