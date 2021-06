삼양식품, ESG 복지기금 출연식 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 삼양식품은 2일 성북구 하월곡동 본사에서 김정수 ESG위원장과 양승완 노조위원장 등이 참석한 가운데 ESG 복지기금 출연식을 진행했다고 밝혔다.

ESG 복지기금은 임직원의 복지 증진을 위해 조성됐다. 기금은 임직원 역량 강화를 위한 교육 프로그램 지원 및 기타 복리후생 확대를 위해 사용될 예정이다.

특히 원주·익산·문막공장 등 생산현장의 근로 복지 환경을 지속적으로 개선하여 근로자들이 건강하고 안전하게 일할 수 있는 근무 환경을 조성하는 데 주력한다는 방침이다.

한편 삼양식품은 최근 임직원 및 협력회사들과 힘을 합해 ESG경영에 속도를 내고 있다. 지난 4월 원주공장에서 ‘ESG 경영 실천을 위한 노사 공동선언식’을 열어 온실가스 감축, 사회공헌 지속 추진, 건전한 노사문화 확립, 투명한 기업문화 이룩 등을 핵심 과제로 선정했으며, 협력사들의 ESG 경영 도입 및 실천을 지원하기 위해 기업신용평가사인 이크레더블과 업무협약을 체결한 바 있다.

