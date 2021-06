과기정통부, 2021년 유료방송서비스 품질평가 실시

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 IPTV, 케이블TV, 위성방송 등 모든 유료방송서비스에 대한 품질평가를 실시한다고 2일 밝혔다.

올해 유료방송서비스 품질평가는 IPTV, 복수유선방송업체(MSO), 위성, 개별 종합유선방송사업자(SO) 등 18개사 전체 유료방송사를 대상으로 품질평가를 실시하고, 신뢰성 있는 평가를 위해 영상체감품질 이용자 평가단 규모는 2000명 수준으로 구성하고, 정량화해 평가하기 어려운 항목에 대해선 이용자 만족도 조사(1000명)를 수행한다.

평가항목은 지난해와 동일하게 ▲채널음량수준 ▲채널전환시간 ▲VOD 광고 시간·횟수 ▲셋톱박스 시작시간 ▲콘텐츠 다양성 ▲영상 체감 품질 ▲이용자 만족도 등 총 7개 지표에 대해 평가한다. 다만 콘텐츠 다양성 항목은 기존 주문형비디오(VOD) 제공 수량 집계 위주에서 이용자가 선호하는 인기콘텐츠 제공 여부·비율을 추가하고, 이용자 만족도 항목에는 기존 서비스 가입·설치·이용 만족도 조사에 셋톱박스 교체 안내·이행여부 및 해지 만족도 항목을 추가했다.

과기정통부 관계자는 “현재 ‘방송통신발전기본법’에만 규정돼 있는 유료방송 품질 평가의 근거를 ‘방송법’과 ‘인터넷 멀티미디어 방송사업법’에도 반영하는 법률 개정을 추진 중”이라며 “조속히 입법이 완료되면 품질 평가의 제도적 기반이 단단히 다져질 것”이라고 밝혔다.

