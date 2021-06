SK에너지·소프트베리, 전기차 충전 정보제공·간편결제 등 협력

[아시아경제 최대열 기자] SK에너지는 2일 전기차 충전 정보제공 플랫폼 ‘EV인프라’를 운영하는 소프트베리와 전기차 충전시장 활성화를 위한 업무협약을 맺었다.

SK에너지는 국내 최대 규모의 주유소 네트워크를 갖고 있으며 EV인프라는 국내 전기차 사용자의 90% 이상이 쓰는 정보제공 애플리케이션이다. 이번 협약에 따라 두 회사는 전기차 충전정보를 제공하는 한편 간편결제, 커뮤니티 운영 등 전기차 충전고객을 대상으로 다양한 서비스를 가다듬는 한편 충전 솔루션도 같이 개발히기로 했다.

SK에너지는 차량운행과 관련해 가장 큰 인프라인 주유소·LPG 충전소를 거점으로 전기차·수소차 등 친환경 충전 인프라를 구축하는 한편 에너지 분야 통합 솔루션을 제공하는 플랫폼사업에 역점을 두고 있다. 이번 협약 외에도 전기차 충전시장 성장에 맞춰 플랫폼을 구축하는 등 다양한 사업을 검토하고 있다고 밝혔다. 오종훈 SK에너지 P&M CIC 대표는 "전기차 확산을 앞당기기 위해 사용자의 편의성을 끌어올리고 전기차 생태계에 새 패러다임을 불러일으킬 수 있을 것"이라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr