금호타이어, 르노삼성 뉴 아르카나에 신차용 타이어 공급

금호타이어가 르노삼성자동차의 주력모델인 XM3 유럽 시장용 모델 뉴 아르카나(New ARKANA) 신차용 타이어(OE) 전 규격에 엑스타(ECSTA) HS51을 단독 공급한다고 2일 밝혔다.

르노삼성자동차가 지난해 3월 국내에 먼저 선보였던 XM3는 출시 이후 큰 인기를 얻으며 QM6와 함께 르노삼성자동차의 주력모델로 자리매김했다.

XM3는 국내에서의 인기를 바탕으로 지난해 말부터 유럽에도 진출했다. 현재 XM3는 ‘르노 뉴 아르카나’라는 이름으로 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인 유럽지역을 공략중이다.

엑스타 HS51은 금호타이어의 유럽 베스트셀러 제품이다. 세계 주요 자동차기업의 다양한 차량에 OE 공급을 통해 기술을 구축했다.

김인수 금호타이어 OE영업담당 상무는 "소형 SUV의 새로운 강자로 떠오르고 있는 XM3와 국내에 이어 해외시장에서도 함께할 수 있게 돼 기쁘다”며 "앞으로도 금호타이어는 이제는 세단의 인기를 넘어서는 SUV 전성시대에 발맞춰 우수한 품질의 SUV 전용 타이어를 통해 고객들에게 더 큰 만족감을 안겨드리도록 노력하겠다”고 말했다.

