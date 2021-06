[클릭 e종목]"미스터블루, 웹툰+게임사업 동반 성장 주목"

[아시아경제 유현석 기자] KB증권은 미스터블루 미스터블루 207760 | 코스닥 증권정보 현재가 11,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,400 2021.06.02 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 미스터블루, 에오스 레드 동남아 사전예약 150만명 돌파…"6월2일 출시"미스터블루, ‘에오스 레드’ 국내외 흥행…"1Q 영업이익 40억원"[클릭 e종목]"미스터블루, 에오스레드 해외출시로 재평가 전망" close 에 대해 웹툰과 게임사업의 동반 성장을 주목해야된다고 2일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

미스터블루는 웹툰 제작 기업으로 2002년 설립돼 2015년에 상장했다. 국내 웹툰 플랫폼사 중 유일하게 자체 무협 IP를 보유하고 있으며, 네이버 웹툰 무협장르의 80%를 점유하고 있다. 자회사 블루포션게임즈를 통해 모바일 무협 게임인 에오스 레드를 서비스하고 있다.

지난 1분기 매출액과 영업이익은 179억원과 40억원으로 전년 동기 대비 각각 7.9%, 40.1% 증가했다. 웹툰 수급 지연 등의 이슈로 콘텐츠 부문의 매출액은 전년 동기 대비 소폭 감소했다. 하지만 주력 게임인 에오스 레드의 앱스토어 출시 및 대규모 업데이트 효과로 실적 성장이 나타났다.

특히 KB증권은 웹툰과 게임사업의 꾸준한 동반 성장에 주목했다. 임상국 KB증권 연구원은 "웹툰 플랫폼의 가입자 수 증가와 건당 평균 결제금액 증가가 나타나고 있는데 지난해 말 기준 건당 평균결제금액은 1만5000원을 돌파했으며, 재구매금액은 꾸준히 증가하는 추세"라고 말했다. 이어 "할리퀸로맨스 등 장르 다각화와 글로벌 웹툰 시장 공략을 통한 외형성장이 이루어짐에 따라 플랫폼 가입자 수 및 거래금액의 지속 확대가 예상된다"고 덧붙였다.

그는 "모바일게임 에오스 레드의 흥행가도 지속이 예상되는데 6월에 한국, 대만에 이어 인도네시아, 미얀마, 싱가폴, 태국, 말레이시아 등 동남아 10개국에서 동시 출시를 앞두고 있다"며 "지난 1일 기준 동남아 10개국의 사전 가입자 수 총합은 189만명을 기록했다"고 말했다.

그는 "이는 2020년 대만, 홍콩, 마카오 지역 사전예약 대비 2배 이상 빠른 속도"라며 "정식 출시 이후 2분기 말부터 실적에 본격 반영될 것으로 예상되며, 상대적 고마진인 게임 매출 상승과 맞물려 영업이익률 개선도 기대된다"고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr