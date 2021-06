배민 "플라스틱 배달용기 재활용, 국회·지자체·스타트업과 협력"

[아시아경제 김보경 기자] 일회용 플라스틱 배달용기의 재활용률을 높이기 위해 배달의민족과 국회, 지자체, 스타트업이 손을 맞잡았다.

배달의민족 운영사 우아한형제들은 1일 경기 성남시에 위치한 수퍼빈 사무실에서 더불어민주당 강훈식 의원실, 충남 아산시, 폐기물 재활용 스타트업 수퍼빈과 '일회용 플라스틱 배달용기 자원순환을 위한 업무협약'을 체결했다. 협약식에는 강 의원과 오세현 아산시장, 김정빈 슈퍼빈 대표, 우아한형제들 함윤식 고객중심경영부문장이 참석했다.

4개 기관은 이번 협약을 통해 오는 9월부터 12월까지 아산시에 총 20대의 폐플라스틱 배달용기 회수로봇을 설치하기로 했다. 로봇을 통해 배달용기를 회수하면 수퍼빈은 회수된 플라스틱 음식 배달용기를 플레이크로 가공, 팰릿화해 부가가치 높은 소재로 가공하는 소재화 공정을 연구 개발한다.

배달용기 회수로봇은 수퍼빈에서 제작과 운영을 담당하며, 우아한형제들은 회수로봇 연구·생산을 지원하고 이용자들이 캠페인에 참여할 수 있도록 홍보할 계획이다. 아산시는 PP소재 폐플라스틱 회수로봇 설치 장소를 제공하고 운영비를 지원한다. 강훈식 의원실은 폐플라스틱의 재활용률을 높이기 위한 친환경 정책연구 및 제도 개선에 힘쓸 방침이다.

강 의원은 "입법부의 혁신성, 행정의 디테일, 플랫폼 기업의 사회공헌과 스타트업의 혁신기술이 협력해 이뤄낸 성과"라며 "앞으로도 신산업 생태계를 구축하고 산업현장에서 혁신을 이뤄낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 함윤식 우아한형제들 고객중심경영부문장은 "자원 순환경제 구조를 만드는 일뿐만 아니라 다양한 분야에서 사회적 책임과 기대에 부응할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 우아한형제들은 친환경 배달문화 정착을 위해 배달앱 2개사와 손잡고 1일부터 '일회용 수저포크 안 받기'를 기본값으로 설정했다. 앞으로는 고객 요청 시에만 일회용 수저포크가 제공될 방침이다.

