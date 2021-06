멕아이씨에스, 호흡치료기 태국 250대 수주…"동남아시아 공급 요청 지속"

[아시아경제 유현석 기자] 인공호흡기 및 호흡치료기 전문기업 멕아이씨에스 멕아이씨에스 058110 | 코스닥 증권정보 현재가 15,750 전일대비 350 등락률 +2.27% 거래량 86,734 전일가 15,400 2021.06.01 13:20 장중(20분지연) 관련기사 멕아이씨에스, 인도향 인공호흡기 400대 공급…"수주 지속"한국거래소, 인터파크·지니뮤직 등 15개사 코스닥 공시우수법인 선정[e공시 눈에 띄네]코스닥-16일 close 는 IDS사를 통해 태국에 호흡치료기 250대를 추가 공급하기로 확정했다고 1일 밝혔다.

이달 내호흡치료기 HFT700 100대와 HFT500 150대를 공급할 예정이다. 최근까지 태국에 공급한 호흡치료기 300대를 포함하면 누적 550대에 이른다.

멕아이씨에스 관계자는 “신성장동력으로 준비해온 호흡치료기는 선진국 시장을 목표로 하고 있으며, 이탈리아, 영국 등을 중심으로 유럽지역에 공급 확대 절차가 진행 중에 있다”며 “미국은 프리 마케팅 절차를 완료한 후 물량을 선 수주한 상황에서 FDA 최종 승인 결과를 기다리고 있다”고 전했다.

또 “최근에 호흡치료기의 중요성과 우수성이 많은 나라에서 데모를 통해 입증되어 동남아시아와 중남미 지역에서도 공급 요청이 계속 진행되고 있으며, 앞으로는 공급 대상 국가가 선진국뿐만 아니라 신흥국에서도 더욱 확대될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

멕아이씨에스는 올해 전체 매출에서 30% 이상을 호흡치료기에서 만들 것으로 기대하고 있다. 그동안 진행해온 공장 증축관련 절차가 모두 완료되어 앞으로 호흡치료기의 생산량 증대에 더욱 박차를 가할 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr