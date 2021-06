커피人들이 ‘녹차 티켓’ 샀네요 … 하동 더로드101, 세계차엑스포 입장권 3000매 구매 협약

세계차엑스포 성공 기원, 지역사회 공헌 협력키로

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 하동세계차엑스포조직위원회는 1일 조직위원회 2층에서 하동 더로드101과 입장권 3000매 구매약정 협약을 체결했다.

엑스포 조직위와 하동 더 로드 101이 상생 발전을 서로 돕고, 엑스포의 성공적인 개최를 위해 협조 체계를 구축하는 업무 협약이다.

협약식에서 정길웅 회장은 "커피가 우리 일상 속에 녹아들어 있는 것처럼, 엑스포를 계기로 차도 일상 속에서 쉽게 즐길 수 있게 되기를 바라고, 지역사회에 공헌하기 위해 협조하겠다"고 말했다.

신창열 엑스포 조직위 사무처장은 "엑스포가 추구하는 차의 일상화를 위해 하동 더로드101과 같은 지역 카페의 도움이 필요하다"며 "엑스포의 성공을 위해 많은 참여를 부탁한다"고 말했다.

2022하동세계차엑스포는 내년 4월 '자연의 향기, 건강한 미래, 차(茶)!'를 주제로 하동군과 경남 일원에서 국제행사로 열린다.

