지방공공기관 안전보건관리 가이드라인 개정 관련 가락시장 안전보건관리 체계 보완 계획 등 의결

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 지나달 27일 '2021년 2분기 산업안전보건위원회'(이하 ‘산안위’)를 개최했다.

이번 산안위는 지방공공기관 안전보건관리 가이드라인이 개정(‘21.4.27.)됨에 따라 가락시장 안전보건관리 체계 보완 계획을 의결사항으로 진행, 안전 중심 경영체계 강화, 근로자 및 작업장, 시설 안전보건을 위한 조치 등에 대한 보완사항을 의결했다.

김경호 사장은 “이번 산안위를 통해 안전보건관리 체계를 재검토하고 보완함으로써 근로자가 안심하고 일할 수 있는 사업장이 조성되도록 노력하겠다”고 말했다.

박종락 노조위원장도 “노사 간 충분한 소통을 통해 근로자가 안전하게 일할 수 있도록 적극 협력하겠다”고 밝혔다.

