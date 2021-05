[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 국산 바나나 중 유일하게 유기농산물 인증을 획득한 친환경 바나나를 경남 산청군 한 농가 부부가 수확 중이다. 이 바나나는 약을 전혀 치지 않아 맛과 향이 진하며 후숙될수록 쫄깃한 식감이 유지되는 특징이 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr