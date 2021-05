담양장터 ‘온라인 쇼핑몰 개장’ 15% 할인쿠폰 지급 행사 진행

신규가입자 3천 원 적립금과 무료배송

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 코로나19로 인한 온라인 소비문화 확산에 대응하기 위해 구축한 지역 농특산물 온·오프라인 플랫폼 ‘담양장터’의 온라인 쇼핑몰이 문을 연다고 31일 밝혔다.

내달 1일 오픈하는 담양장터 온라인 쇼핑몰은 지역 농식품 가공업체가 모여 설립한 담양장터 주식회사 법인이 안정적인 품질관리와 공급기반을 갖춘 우수한 담양산 농식품만을 판매한다.

이번 온라인 쇼핑몰 오픈을 기념해 구매왕 선발 이벤트와 신규가입자에게는 즉시 사용이 가능한 적립금 3천 원과 무료배송 쿠폰을 증정한다.

또 첫 구매 시 15% 할인쿠폰을 발급받아 사용할 수 있도록 하는 행사를 진행하며, 네이버·다음 등 주요 포털 검색창에 담양장터를 검색하면 쉽게 쇼핑몰로 접속할 수 있다.

아울러 군은 전라남도 온라인 쇼핑몰인 남도장터와 연계한 담양장터 홍보, 네이버 브랜드 검색 광고, SNS 홍보, 라이브 쇼핑 판촉 등 다양한 방법을 통해 담양장터 몰을 성공적으로 정착시켜 나갈 계획이다.

최형식 군수는 “담양장터 온?오프라인 쇼핑몰은 담양군의 품질 좋은 농특산물을 소비자와 연결해 주는 플랫폼으로, 믿을 수 있는 담양군의 건강한 먹거리가 다채롭게 구성되었으니 많은 관심 부탁드린다”며 “코로나 시대 비대면 유통망을 잘 정비하고 강화해 위기를 기회로 바꿔 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr