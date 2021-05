오리온, 프로젝트엠과 협업 '고래밥 한정판 컬렉션' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 오리온은 영 캐주얼 브랜드인 프로젝트엠과 손잡고 '고래밥 한정판 컬렉션'을 출시한다고 31일 밝혔다.

이번 컬렉션은 라두, 징어징가, 스타피, 엔돌핀, 요리보고 등 고래밥 캐릭터 이미지를 활용한 티셔츠 4종을 25가지 색상으로 선보인다. 전국 186개의 프로젝트엠 매장과 무신사 온라인몰에서 구매할 수 있다. 더불어 고래밥 제품과 함께 고래밥 캐릭터를 담은 플레이트, 스테인리스 컵, 컵받침, 오프너로 구성한 '고래밥 굿즈 패키지'도 한정 판매한다.

오리온은 고래밥의 ‘재미로 먹고 맛으로 먹는’ 펀 콘셉트에 맞는 다양한 마케팅을 펼쳐왔다. 2015년에는 종이접기 전문가 김영만 씨와 공동 개발한 ‘해양생물 종이접기’를, 2016년에는 고래밥 캐릭터들의 모험기를 그린 ‘톡톡퍼즐’을 패키지에 반영한 바 있다. 2019년에는 고래밥 캐릭터를 활용한 모바일게임 ‘고래밥: 버블슈터’를 내놔 주목받았다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr