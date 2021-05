中시각장애인, 아시아 최초로 에베레스트 등정 성공

[아시아경제 김흥순 기자] 중국 출신 시각장애인이 아시아인으로는 처음으로 에베레스트 등정에 성공했다.

30일 외신에 따르면 중국 출신 시각장애인 장훙(46)이 8848m의 에베레스트산 정상 등반을 마친 뒤 지난 27일 무사히 기지로 귀환했다. 시각장애인이 에베레스트산 정상에 오르기는 장훙이 처음이며 전 세계에서는 세 번째다.

중국 남부 충칭시에서 태어난 장훙은 21세에 녹내장으로 시력을 잃었다. 그로부터 몇 년 뒤인 2001년 그는 시각장애인으로서 최초로 에베레스트산 등정에 성공한 미국인 에릭 웨이헨메이어를 보고 영감을 받았다. 이후 연인의 도움을 받아 등반 훈련을 시작한 그는 이번에 에베레스트산에서 가이드 세 명과 함께한 끝에 목표를 이뤘다.

그는 "내가 어디를 걷는지 볼 수 없기 때문에 처음에는 아주 무서웠다"며 "설 곳을 찾지 못해 넘어지기도 했다"고 말했다. 그러면서 "하지만 힘들어도 이런 어려움을 마주해야 한다고 생각했다"며 "등반에는 어려움과 위험이 있고 이게 등반의 의미"라고 강조했다.

미국에서는 지난 23일 75세 남성이 에베레스트산 정상을 찍고 안전하게 돌아와 미국인 최고령 기록을 갈아치웠다. 미국 일리노이주 시카고 변호사 출신인 아서 뮤어(75)가 주인공이다. 종전 미국인 최고령 에베레스트 정상 등반 기록은 67세였다. 지난 27일에는 홍콩 여성 산악인 창인훙(44)이 등반 25시간 50분만에 정상에 도달해 여성 최단 기록을 세우기도 했다.

