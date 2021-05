당국 "백신 접종자 위한 '코로나 프리', 미접종자 차별 제기될 수 있어"

[아시아경제 김흥순 기자] 방역당국이 코로나19 백신을 접종한 사람을 위한 일종의 '코로나 프리(free) 지역' 제안이 나오는 것에 대해 "미접종자에 대한 '차별'이 될 수 있다"며 신중한 입장을 밝혔다.

정은경 코로나19 예방접종대응추진단장(질병관리청장)은 30일 오후 정례 브리핑에서 관련 질의에 "예방 접종자만을 위한 어떤 지역(을 정하거나 하는) 부분은 미접종자에 대한 차별이 제기될 수 있다"며 "어느 정도 예방접종을 진행하면서 추가적인 조치들은 검토할 계획"이라고 덧붙였다.

앞서 더불어민주당 송영길 대표는 이날 서울 마포구 연남동 경의선숲길 공원에서 문화예술인들과 노상 간담회를 진행한 자리에서 "'코로나 프리 지역'을 좀 만들자고 정부에 제안하고 있다"고 밝혔다.

백신 접종이 늘어나면 접종자에 대한 인센티브 차원에서 음식점에서 '4인 제한+α'를 허용해주거나 공연장도 예외로 인정해주는 방안, '공연자 코로나 프리 지역 애플리케이션' 등을 이용하는 방안 등을 검토해보자는 취지다.

정 청장은 방역당국에서도 비슷한 논의를 검토하냐는 질의에 "고령자를 대상으로 한 1차 접종이 마무리되는 7월 이후에는 접종 완료자의 일상 회복을 지원하는 방안을 (시행하겠다고) 이미 발표한 바 있다"고 언급했다. 그러면서 "접종 완료자에 대해서는 식당 등에서의 모임 인원을 제외하는 것, 공연장 등 다중이용시설을 이용할 때도 그런 부분이 일부 적용될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

