5월 공매도 1위 삼성전자...HMM·LG화학 2·3위

[아시아경제 박지환 기자] 이달 초 공매도가 재개된 뒤 공매도 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 500 등락률 +0.63% 거래량 12,360,199 전일가 79,600 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 美 반도체 등 공급망 조사 이번주 결론…中 배제 수위 주목외국인, 6주 연속 '팔자'…매도 규모는 대폭 축소삼성, 시청각 장애인용 TV 보급사업…40형 스마트TV 1.5만대 공급 close 였다.

30일 한국거래소에 따르면 지난 18거래일 동안 삼성전자의 공매도 거래액은 6117억원으로 공매도 대상인 코스피200·코스닥150 지수 구성 종목 가운데 가장 많은 것으로 나타났다.

다음으로 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 49,650 전일대비 950 등락률 -1.88% 거래량 10,028,270 전일가 50,600 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 외국인, 6주 연속 '팔자'…매도 규모는 대폭 축소제2의 HMM, 찾았습니다.차량용 반도체 품귀, '이 종목' 주가 고공행진! close 이 3911억원의 공매도를 맞았다. 이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 832,000 전일대비 29,000 등락률 +3.61% 거래량 409,642 전일가 803,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 외국인, 6주 연속 '팔자'…매도 규모는 대폭 축소현대모비스, LG엔솔 합작사 지분 285억원에 인수신학철 LG화학 부회장 "탈탄소, 블루오션 기회…기업 경쟁력 될 것" close (3614억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 273,500 전일대비 4,500 등락률 +1.67% 거래량 596,212 전일가 269,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매수세에 코스피 0.7%대 상승마감코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승美 증시 혼란에 투자심리 위축…코스피 약보합으로 마쳐 close (3271억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 232,000 전일대비 11,500 등락률 +5.22% 거래량 2,394,356 전일가 220,500 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 2년째 수요 누적…생산 정상화와 함께 자동차株도 '시동'외국인·기관 순매수세에 코스피 0.7%대 상승마감코스피, 외인·기관 사자에 상승세 지속...'3190선' 안착 close (3157억원) 등의 순이었다.

공매도 거래대금은 공매도를 위해 주식을 빌려 매도하고 실제로 주가가 떨어지자 주식을 사서 반환까지 완료한 금액을 말한다.공매도 거래량으로는 삼성중공업이 1934만 주로 1위를 차지했다.

공매도 거래금액 상위 종목들의 주가는 엇갈렸다. 거래대금 상위 10개 종목 가운데 삼성전자와 LG화학, LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 23,400 전일대비 550 등락률 +2.41% 거래량 3,616,826 전일가 22,850 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 LGD 임직원 가족 봉사단, 민통선 지역에 귀룽나무 600그루 식재LGD, 국제 권위 디스플레이 전시회서 최우수 부문 2관왕 [클릭 e종목] "뚜렷한 성장세 LG디스플레이, 올해 영업익 3兆 육박 전망" close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,000 전일대비 500 등락률 -0.40% 거래량 2,332,971 전일가 125,500 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 외국인, 6주 연속 '팔자'…매도 규모는 대폭 축소코스피, 외인·기관 사자에 상승세 지속...'3190선' 안착전 세계적 반도체 품귀, '이 종목' 주가 고공행진! close 등 4개 종목은 하락했다. 반면 HMM, 현대차, 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 3,000 등락률 -2.40% 거래량 3,685,820 전일가 125,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 외국인, 6주 연속 '팔자'…매도 규모는 대폭 축소코스피, 외인·기관 사자에 상승세 지속...'3190선' 안착현대 정의선의 빅 승부수! 최대 수혜株! close , 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 827,000 전일대비 10,000 등락률 +1.22% 거래량 118,554 전일가 817,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 외국인, 6주 연속 '팔자'…매도 규모는 대폭 축소외국인·기관 순매수세에 코스피 0.7%대 상승마감시총 4위 넘보는 카카오, 공매도 타깃되나 close , 셀트리온, SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 274,000 전일대비 3,000 등락률 -1.08% 거래량 689,307 전일가 277,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 美 반도체 등 공급망 조사 이번주 결론…中 배제 수위 주목SK이노, 사회적기업 육성 '호평'…대기업 인프라 활용 '질적' 지원외국인, 6주 연속 '팔자'…매도 규모는 대폭 축소 close 등 6개 종목은 상승했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr