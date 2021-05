[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 코로나19 백신을 접종했다.

28일 오 시장은 이날 오후 중구보건소를 찾아 체온 측정과 예진을 마치고 코로나19 예방을 위한 아스트라제네카(AZ) 백신 주사를 맞았다.

그는 백신 접종 이후 이상반응 여부를 판단하기 위한 관찰시간 보건소 직원들을 격려하기도 했다. 오 시장은 "업무가 많이 늘어났다"면서 "아마 시민 여러분이 다 응원하고 계실 것"이라고 말했다.

