목포시어린이급식관리지원센터, 비대면 부모 현장 참관 프로그램 시행

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교(총장 박민서)가 위탁 운영하고 있는 목포시어린이급식관리지원센터(센터장 정현영, 식품영양학과 교수)는 지난 24일부터 27일까지 센터 등록 어린이 급식소 부모를 대상으로 비대면 부모 현장 참관 프로그램 교육을 했다고 28일 밝혔다.

부모 현장 참관 프로그램은 센터 등록 16개 어린이급식소 (어린이집, 유치원, 지역아동센터)에서 사전 신청을 한 부모가 유튜브를 통해 온라인 프로그램에 참여했다.

참여 부모들은 목포시어린이급식관리지원센터의 필요성 인식과 어린이급식소의 지원 사업 안내 및 순회 방문지도, 대상별 교육, 배식 위생관리 등을 동영상을 통해서 교육받았다. 이후 부모가 인증 사진을 네이버 양식에 회신해 참여하는 방식으로 진행했다.

정현영 센터장은 “코로나19로 인해 대면 교육이 어려워짐에 따라 비대면 부모 참관 프로그램 시행함으로써 어린이 급식 안전의 신뢰성을 확립해 부모들의 불안감 해소 및 비대면 시대에 맞춰 센터 내 다양한 프로그램을 진행할 계획이다”고 말했다.

