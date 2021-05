네이버, ‘2040 카본 네거티브’ 실행 로드맵 공개

[아시아경제 강나훔 기자]네이버가 ‘2040 카본 네거티브(Carbon Negative)’ 달성을 위한 구체적인 실행 로드맵을 28일 공개했다. 재생에너지 도입을 단계적으로 확대해 2040년까지 온실가스 순 배출량을 제로화한다는 구상이다.

이번에 발표한 로드맵의 회사가 배출하는 온실가스 배출량의 99% 이상을 차지하는 전력 사용을 태양광, 풍력, 태양열, 지열 등 100% 재생에너지로 전환하는 것이 골자다. 로드맵에 따라 2030년까지 IDC, 사옥 등에서 사용되는 전력의 60%를 재생에너지로 대체하고, 지속적인 도입 확대를 통해 2040년까지 100%를 재생에너지로 전환할 계획이다.

본사 사옥인 그린팩토리와 춘천에 위치한 IDC ‘각 춘천’은 태양광 등 발전 설비를 고효율화하고 에너지 저감이 가능한 구조로 개선한다. 올해 완공될 예정인 제2사옥은 지열과 태양광 에너지 사용을 확대하고, 2023년 완공 예정인 제2 IDC ‘각 세종’에는 친환경 외기 냉방시스템을 도입하는 등 에너지의 효율적 관리·운영으로 온실 가스를 감축한다.

탈탄소 기술과 발전소 투자를 통해 국가 차원의 2050 탄소중립 추진전략보다 10년 앞서 ‘카본 네거티브’를 달성하겠다는 계획도 세웠다.

네이버는 아울러 국내 재생에너지 개발과 자가 발전 여건을 고려해 간접 개발과 투자를 병행하는 PPA(제3자 전력구매)도 적극 확대 진행할 예정이다.

네이버 ESG 환경 부문을 책임지고 있는 임동아 책임리더는 "글로벌 리딩 사업자 수준의 로드맵 수립과 실행으로 전계적인 재생에너지 생산 및 사용 확대 추세에 동참하고 탄소중립 사회 전환에 기여할 것"이라고 말했다.

