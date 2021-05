자율주행·AI 로봇, 미술·공연·영화 분야로 확대

큐아이, 국립현대미술관·국립중앙극장 등에 배치

문화체육관광부와 한국문화정보원은 큐아이를 미술·공연·영화 분야로 확대 설치 및 운영한다고 28일 전했다. 큐아이란 자율주행과 인공지능(AI) 채팅 기능을 갖춘 로봇이다. 2018년부터 문체부 산하 박물관, 도서관 등에 배치돼 문화해설 서비스를 제공한다. 비대면 관람문화는 물론 사회적 약자의 문화향유 개선에 적합하다고 평가받는다.

현재 큐아이를 운영하는 기관은 국립중앙박물관, 국립나주박물관, 국립중앙도서관, 국립아시아문화전당 등 여덟 곳. 내년부터는 국립현대미술관, 국립중앙극장, 한국영화박물관 등에서도 만날 수 있다. 문체부 측은 "미술 전시작품 해설, 공연 안내, 한국영화 다국어 안내 등의 서비스를 제공할 예정"이라고 했다. "음성안내, 수어 해설, 동행 안내, 다국어 안내 등 사회적 약자를 위한 서비스를 대폭 강화했다"며 "2024년까지 다양한 문화공간에 배치해 문화향유를 지원하겠다"고 부연했다.

