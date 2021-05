"카드사 앱에서 은행계좌 조회"…카드사, 오픈뱅킹 31일 시작

서비스 개시 순서는 카드사마다 달라

계좌조회·이체, 타 카드 청구금액 확인 등 순차적 개시

[아시아경제 기하영 기자]이달 말부터 카드사 애플리케이션(앱)에서 타 은행·증권사 등 계좌 조회·이체가 가능해진다.

28일 업계에 따르면 카드사들은 오는 31일부터 오프뱅킹 서비스를 시작한다. 오픈뱅킹은 고객이 여러 앱을 설치할 필요 없이 하나의 앱으로 모든 금융계좌를 조회·이체할 수 있는 서비스다.

이에 따라 현재 사용 중인 카드사 앱에서 은행·증권사·상호금융 등 오픈뱅킹에 참여 중인 다른 금융회사의 계좌 조회·출금·이체가 가능해지고, 타 카드사의 청구금액도 확인할 수 있다. 예를 들어 신한카드 앱에서 KB국민은행 계좌 조회·이체가 가능하고, 현대카드 청구금액까지 확인할 수 있는 식이다.

다만 서비스 개시 순서는 카드사마다 다를 것으로 예상된다. 신한·KB국민·우리카드는 31일부터 각각 신한페이판, KB페이, 우리WON카드 앱에서 타 카드 및 계좌 조회·이체 서비스가 가능하다. 송금수수료 역시 당분간 무료다. 삼성·현대·롯데·하나·비씨카드 등 나머지 카드사들은 31일부터 오픈뱅킹을 시행 중인 다른 플랫폼에서 조회는 가능하지만, 실제서비스는 6월부터 순차적으로 개시될 예정이다.

카드사들은 오픈뱅킹 참여로 미래먹거리인 마이데이터와 마이페이먼트 서비스 개발에 속도를 낸다는 방침이다. 특히 종합지급결제업 인허가 획득을 목표로 종합자산관리 서비스 등 사업다각화에 박차를 가할 계획이다.

