스쿠터로 벤틀리 들이받고 유유히 사라진 中 여성…수리비 10만 위안

지난 26일(현지시간) 웨이보 등 중국 사회관계망서비스(SNS) 등에는 중국 광둥성 자오칭시에서 스쿠터를 운전하던 여성이 벤틀리 범퍼를 들이받은 후 태연히 자리를 뜨는 영상이 올라왔다.

공개된 영상에 따르면 원피스를 입은 이 여성은 빠른 속도로 스쿠터를 몰다가 뒤늦게 벤틀리를 발견하고 급정거했지만, 결국 충돌했다. 사고 순간 여성의 몸이 앞으로 튕겨 벤틀리 트렁크와 부딪히기도 했다. 그러나 이 여성은 아무런 조처를 하지 않은 채 다시 스쿠터에 올라탄 후 유유히 사라졌다.

특히 이 여성은 사고 당시 왼손으로 휴대전화를 조작하고 오른손으로 운전을 했던 것으로 전해졌다. 또 여성이 몰던 스쿠터는 번호판도 붙어 있지 않은 무등록 스쿠터였다.

이 사고로 인해 벤틀리는 범퍼 부분이 심하게 구겨지는 등 손상을 입었다. 벤틀리 차주는 사고 당시 상황이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개하며 "수리 비용이 10만 위안(1753만원) 이상 들 것으로 예상한다"면서 "사고 낸 여성이 반드시 연락해주길 바란다"고 했다.

이를 본 중국 누리꾼들은 "어서 빨리 사고를 낸 여성을 잡으면 좋겠다", "휴대전화를 보면서 운전하는 건 위험하다", "벤틀리 차주는 당황스러웠겠다" 등 다양한 반응을 보였다.

