[골프토픽] 미컬슨-브래디 vs 디섐보-로저스 "7월 더매치 격돌"

[아시아경제 노우래 기자] ○…최고령 메이저 챔프 필 미컬슨이 미국프로풋볼(NFL) 슈퍼볼 최우수선수(MVP)에 빛나는 톰 브래디(이상 미국)와 호흡을 맞춘다.

오는 7월7일(한국시간) 미국 몬태나주 빅스카이의 문라이트 베이슨에서 열리는 골프 이벤트 대회 ‘더매치’에서다. 상대는 ‘헐크’ 브라이슨 디섐보와 2020시즌 NFL MVP 에런 로저스(이상 미국)다. 미컬슨은 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "톰과 나는 아직 끝내지 못한 일이 있다"며 "불행히도 브라이슨과 에런이 동원된다"고 기대감을 드러냈다.

더매치는 2018년 시작했다. 당시에는 미컬슨과 ‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)가 1대1 맞대결을 벌였다. 승자는 미켈슨이었다. 2020년 5월 두번째 대회에서는 브래디와 NFL 출신 페이턴 매닝(미국)이 합류했다. 이때는 우즈-매닝이 미컬슨-브래디에게 승리했다. 미컬슨은 지난해 11월 미국프로농구(NBA) 스타 찰스 파클리와 스테픈 커리(이상 미국)를 초대했다. 미컬슨-바클리는 커리-매닝을 꺾었다.

