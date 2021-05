위메프 'VIP 클럽' 본격 시행…"월 12만원 상당 할인쿠폰 제공"

구매횟수 5회 이상이거나 결제금액 30만원 이상

"최저가 쇼핑 가능…VIP 전용 초특가 상품 공개"

[아시아경제 김보경 기자] 위메프가 월회비 없는 무료 멤버십을 본격 시행한다.

위메프는 지난달부터 시범 운영한 '무료 VIP 멤버십' 서비스를 6월 1일부터 정식 서비스 'VIP클럽'으로 전환해 혜택을 강화한다고 27일 밝혔다.

위메프의 VIP클럽은 ▲구매 금액에 상관없이 매월 구매횟수 5회 이상이거나 ▲결제금액이 30만원 이상인 경우 VIP 혜택을 누릴 수 있다.

시범 운영 기간에는 VIP 멤버십 조건을 충족할 경우 다음달부터 혜택을 적용했지만, 사용자들의 요청을 반영해 조건 충족 시 '즉시 승급' 제도를 6월 중 도입할 계획이다.

VIP클럽 회원은 월 12만원 상당의 할인 쿠폰을 사용할 수 있다. 제휴 카드 결제 시 최대 5% 추가 적립 혜택도 받는다. 구매 빈도가 높은 생필품 150만개에 '가격보장 쿠폰'을 제공받아 편리하게 온라인 최저가로 쇼핑할 수 있다.

매월 VIP클럽데이 행사에도 참여할 수 있다. VIP클럽데이에서는 VIP 회원만을 위한 초특가 상품을 선보인다. 이밖에 VIP클럽 회원만 구매할 수 있는 VIP전용딜, VIP전용관 등도 순차적으로 선보일 계획이다.

위메프 관계자는 "더욱 편리하게 쇼핑 혜택을 누릴 수 있도록 베타 테스트를 거쳐 VIP 멤버십을 정식 서비스한다"며 "사용자가 실질적으로 체감할 수 있는 쇼핑 경험을 제공하기 위해 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr