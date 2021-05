소방·안전에도 AI 기술 적용…KT, 소방·안전 디지털혁신

KT, 빌딩 관리 전문 존슨콘트롤즈와 협업

[아시아경제 차민영 기자] 코로나19, 기후변화, 중대재해처벌법 등으로 안전에 대한 관심이 높아지면서 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 33,550 전일대비 250 등락률 +0.75% 거래량 213,340 전일가 33,300 2021.05.27 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]'디지코 KT' 신고가 행진…배당 매력까지 터졌다“케이블TV 대신 IPTV” 가입자 격차 541만명으로 확대KT 기업설명회 개최‥디지코(Digico)로 변신 박차 close 가 소방·안전 분야 디지털혁신(DX)을 주도한다.

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 33,550 전일대비 250 등락률 +0.75% 거래량 213,340 전일가 33,300 2021.05.27 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]'디지코 KT' 신고가 행진…배당 매력까지 터졌다“케이블TV 대신 IPTV” 가입자 격차 541만명으로 확대KT 기업설명회 개최‥디지코(Digico)로 변신 박차 close 는 존슨콘트롤즈코리아와 인공지능(AI) 플랫폼 기반 융복합사업을 통해 소방산업의 디지털혁신을 추진한다고 27일 밝혔다.

KT와 존슨콘트롤즈 코리아는 ▲소방분야의 지능화·디지털화 ▲건물통합안전관리 ▲양사간 시너지 창출이 가능한 융복합 기술 사업 협력 ▲AI기반의 소방안전 플랫폼 개발 ▲비화재보(화재가 아닌 상황에서 경보가 울리는 것) 연구 등을 함께 추진한다.

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 33,550 전일대비 250 등락률 +0.75% 거래량 213,340 전일가 33,300 2021.05.27 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]'디지코 KT' 신고가 행진…배당 매력까지 터졌다“케이블TV 대신 IPTV” 가입자 격차 541만명으로 확대KT 기업설명회 개최‥디지코(Digico)로 변신 박차 close 와 존슨콘트롤즈코리아는 이번 협력으로 더딘 소방산업 분야의 디지털혁신이 가속화되는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 양사는 새로운 시장과 사업모델 발굴하는 등 다각적인 노력을 통해 소방산업 디지털혁신의 퍼스트무버가 되겠다는 목표다.

존슨콘트롤즈코리아는 빌딩을 위한 개방형 디지털 플랫폼인 ‘오픈블루’를 바탕으로 빌딩 제품과 서비스에 AI, 머신러닝 등 최신 기술을 결합해 안전하고 스마트한 빌딩을 구현하는 데 앞장서고 있다.

앞서 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 33,550 전일대비 250 등락률 +0.75% 거래량 213,340 전일가 33,300 2021.05.27 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]'디지코 KT' 신고가 행진…배당 매력까지 터졌다“케이블TV 대신 IPTV” 가입자 격차 541만명으로 확대KT 기업설명회 개최‥디지코(Digico)로 변신 박차 close 는 소방·안전 분야 디지털 혁신 노력 일환으로 지능형 화재예방서비스 ‘세이프메이트’를 개발한 바 있다. 세이프메이트는 AI, 빅데이터, 클라우드를 바탕으로 불꽃, 연기, 온도 등 4가지 요인으로 화재발생을 24시간 감지한다. 소방청 서버와 연동해 위성항법장치(GPS)를 화재 발생장소까지 최적의 경로를 인근 소방서에 전달해 빠른 출동을 돕는다.

하운식 존슨콘트롤즈코리아 대표는 “스마트하고 안전한 공간에 대한 요구가 점차 높아지는 가운데 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 33,550 전일대비 250 등락률 +0.75% 거래량 213,340 전일가 33,300 2021.05.27 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]'디지코 KT' 신고가 행진…배당 매력까지 터졌다“케이블TV 대신 IPTV” 가입자 격차 541만명으로 확대KT 기업설명회 개최‥디지코(Digico)로 변신 박차 close 와 업계에 새로운 바람을 일으킬 파트너십을 맺게 돼 기쁘다”며 “존슨콘트롤즈가 보유한 135년 이상의 빌딩 기술 및 노하우를 적극 활용해 소방을 비롯해 국내 빌딩이 직면한 안전 관련 도전과제를 해결해 나가겠다”고 밝혔다.

임채환 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 33,550 전일대비 250 등락률 +0.75% 거래량 213,340 전일가 33,300 2021.05.27 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]'디지코 KT' 신고가 행진…배당 매력까지 터졌다“케이블TV 대신 IPTV” 가입자 격차 541만명으로 확대KT 기업설명회 개최‥디지코(Digico)로 변신 박차 close AI/DX융합사업부문 본부장은 “ KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 33,550 전일대비 250 등락률 +0.75% 거래량 213,340 전일가 33,300 2021.05.27 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]'디지코 KT' 신고가 행진…배당 매력까지 터졌다“케이블TV 대신 IPTV” 가입자 격차 541만명으로 확대KT 기업설명회 개최‥디지코(Digico)로 변신 박차 close 는 2008년 이후13년간 화재알림시설 구축 및 유지보수 노하우를 쌓는 등 지속적으로 소방?안전사업을 추진하고 있었다”며 “ KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 33,550 전일대비 250 등락률 +0.75% 거래량 213,340 전일가 33,300 2021.05.27 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]'디지코 KT' 신고가 행진…배당 매력까지 터졌다“케이블TV 대신 IPTV” 가입자 격차 541만명으로 확대KT 기업설명회 개최‥디지코(Digico)로 변신 박차 close 는 자체 보유한 디지털 플랫폼 역량과 이번 협력 기반으로 소방분야의 디지털 전환에 큰 힘이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr