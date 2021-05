관광공사, 한국관광 품질인증 숙박업소 480여곳 안전점검

[아시아경제 최동현 기자] 한국관광공사는 한국관광 품질인증 숙박업소를 대상으로 위생 전문컨설팅과 방역 서비스 지원사업을 6월부터 실시한다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 전국에 분포하는 480여개 한국관광 품질인증 숙박업소를 대상으로 순차적으로 실시된다. 전문 업체를 통한 체계화된 위생점검과 살균서비스가 지원된다. 숙박업소의 자가 위생관리를 위해 전문컨설팅 서비스도 제공한다.

아울러 대면서비스를 통해 발생할 수 있는 코로나19 감염의 위험을 낮추고자 친환경 마스크를 지원한다. 화재위험에 취약한 한옥 인증업소를 대상으로 투척용 비상 소화기 제공 등 인증업소의 안전 역량을 높이기 위한 지원도 병행한다.

심혜련 관광공사 관광인증센터장은 “긴급 방역물품 및 특별 위생방역 지원을 통해 인증업소의 위생품질 제고와 코로나19 대응 역량 강화에 지속적 노력을 기울일 것”이라고 밝혔다.

한편, 한국관광 품질인증제도는 관광시설과 서비스에 대해 신뢰할 수 있는 품질수준을 제시하고 여행소비자들이 합리적인 선택을 할 수 있도록 도와주는 국가 인증제도다. 이달 기준 숙박·쇼핑분야에서 전국 총 496개 업소가 인증을 받아 운영중이다.

