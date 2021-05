빗썸, 3년 연속 KSQI 우수 콜센터 선정

전 항목에서 두루 높은 평가

[아시아경제 이민우 기자] 가상화폐 거래소 빗썸이 3년 연속 우수 콜센터를 운영한 것으로 평가됐다.

빗썸은 한국능률협회컨설팅(KMAC)가 실시한 '2021 한국 산업의 서비스 품질지수(KSQI) 콜센터부문' 조사에서 우수 콜센터에 선정됐다고 26일 밝혔다.

KSQI는 기업의 비대면 서비스품질에 대한 고객들의 체감을 나타내는 지수로 18년째 책정되고 있다. 빗썸은 가상화폐 거래소가 평가대상으로 포함된 2019년 이후 3년 연속 우수콜센터로 인정받았다. 앞서 지난해 한국표준협회(KSA)가 실시한 ‘KS-CQI 콜센터 품질지수’ 조사에서도 1위에 오른 바 있다.

빗썸 콜센터는 ▲수신여건 ▲고객맞이 ▲상담태도 ▲업무처리 ▲종료태도 등 5개 항목 모두 높은 평가를 받았다. 특히 맞이인사와 상담태도 항목은 거래소 평균보다 높은 평가를 받았다.

앞서 빗썸은 업계 최초로 365일 24시간 상담시스템을 갖춘 바 있다. 온라인, 1대1 상담은 물론, 외국어 상담도 지원하고 있다.

빗썸 관계자는 "앞으로 더욱 차별화된 상담 서비스로 고객 눈높이에 맞춘 최상의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

